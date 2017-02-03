Trump'ın Karısı Melania 'Beyaz Saray' kararını verdi!

Donald Trump, ABD Başkanı seçilmesinin ardından New York'taki Trump Tower'da bulunan evini karargah haline getirmişti.

Beyaz Saray'a taşınmak yerine evinde kalmayı tercih ettiği bilinen eşi Melania Trump ise Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından zamanını Washington DC ile New York'taki evi arasında bölüyor, ancak evinde kalmayı tercih ediyordu.

Dün US Weekly dergisinin "Melania Trump Beyaz Saray'a asla taşınmayabilir" haberinin ardından First Lady'ye yakın bir yetkiliden önemli bir açıklama geldi.

"FIRST LADY'LİK GÖREVİNİ CİDDİYE ALIYOR"

ABC News'un haberine göre Trump'ın kıdemli danışmanı Stephanie Winston Wolkoff noktayı koydu. Wolkoff, "Bayan Trump okul döneminin sonunda Washington DC'ye taşınıp Beyaz Saray'a yerleşecek" dedi.

Çiftin 10 yaşındaki oğulları New York'ta ilkokula gidiyor. Sloven asıllı Melania Trump'ın "ülkesini sevdiği ve First Ladylik görev ve sorumluluklarını çok ciddiye aldığı" da belirtildi.

BEYAZ SARAY'A DÖNMEYEBİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra oğlu Barron'un eğitimini tamamlaması için New York'a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı.

US Weekly Dergisi dün, Melania Trump'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady'nin Barron'ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray'a yerleşmeyebileceğini yazdı.