Trump'ın Karısı, Eski First Lady'ler Michelle ve Hillary'nin Girdiği Güzeller Listesine Giremedi
Güzelliğiyle bir zamanlar dergi kapaklarını süsleyen Donald Trump'ın eşi Melania, kendinden önceki first lady'ler Hillary ve Michelle'nin girdiği güzeller listesine giremedi.
Dünyanın en güzel 30 kadının belirlendiği listede ABD'nin iki eski first lady'si Michelle Obama ve Hillary Clinton yer aldı.
LİSTEDE YER ALMADI
Gözler listede Donald Trump'ın karısı Melania Trump'ı aradı. Güzelliğiyle yıllarca dergi kapaklarını kaplayan Melania, seleflerinin aksine listede yer alamadı.
SELEFLERİ LİSTEYE GİRDİ
Dünyanın en güzel kadınları listesinde 21'nci sırayı Michelle Obama alırken 6'ncı sırayı Hillary Clinton aldı.
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