Amerikan Basınından Bomba İddia: Trump İşkenceyi Geri Getirecek

Amerikan basınında bazı yayın organları ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın işkenceyi geri geriteceğini yazdı. Trump'ın danışmanlarının kendisine CIA'in yurt dışındaki hapishaneleri ve işkence içerikli sorgulama yöntemleri üzerindeki sınırlamaları kaldıran bir Başkanlık Kararnamesi hazırladığı öne sürüldü.

Haberlerde, Trump'ın ulusal güvenlik ekibine CIA'in 11 Eylül saldırıları sonrasında El Kaide ve ilişkili örgütlerin mensuplarını ve şüphelilerini sorgulamak amacıyla yurt dışında kurduğu gizli hapishanelerin durumunu ve o hapishaneler ile ABD topraklarında bulunan hapishanelerde teşkilatın terör şüphelilerine uyguladığı işkence içerikli sorgulama yöntemlerini terör örgütü DEAŞ mensupları ve şüphelileri için de kullanmak üzere gözden geçirmelerini talep ettiği ifade edildi.

DANIŞMANLARININ KARARNAME HAZIRLADIĞI İDDİASI

New York Times gazetesinin ilk olarak ortaya attığı iddiaya göre, Trump'ın danışmanlarının bu konuda bir Başkanlık Kararnamesi hazırladığı ve yakın bir zamanda Trump tarafından imzalanacağı öne sürüldü.

DEAŞ'LA MÜCADELEDE İŞKENCE YÖNTEMİ

Görevinin ilk gününden itibaren kampanyası sırasında ortaya attığı tartışmalı vaatlerini bir bir Başkanlık Kararnameleri ile hayata geçiren Trump'ın DEAŞ'la mücadelede işkence içerikli sorgulama yöntemlerini geri getireceği iddiaları sert tepkilere neden oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2009 yılında CIA'nın yurt dışında hapishane kurması ve işletmesini yasaklamıştı. ABD Kongresi ise 2015 yılında bir yasa ile CIA'ın yurt dışındaki hapishanelerini ve ABD Ordusu Saha Talimatnamesi dışındaki sorgulama yöntemlerini yasa dışı olarak nitelendirmişti.

"BAŞKAN NE İMZALARSA İMZALASIN"

Söz konusu yasağın hayata geçirilmesinde önemli katkısı bulunan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain bu iddialara tepkisini "Başkan ne imzalarsa imzalasın, kanun kanundur. Amerika Birleşik Devletleri'ne işkenceyi geri getirmeyeceğiz." ifadeleri ile dile getirdi.

Saha Talimatnamesinin içerisinde tazyikli su ve diğer işkence yöntemlerinin yer almadığını hatırlatan McCain, Talimatname güncellenirse bunun ABD yasalarına uygun bir şekilde yapılması gerektiği ve yapılan güncellemenin yürürlüğe girmeden 30 gün önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiğinin altını çizdi.

McCain, ayrıca CIA'in yeni direktörü Mike Pompeo ile yaptığı bireysel ve kamuya açık görüşmelerde Pompeo'nun kendisine Trump işkenceyi geri getirse bile kendisinin buna karşı duracağını söylediğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise bu konuda yöneltilen bir soruya böyle bir kararname bulunmadığını ve Trump'tan bu yönde bir inceleme talebi olmadığını söyledi.