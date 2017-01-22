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Trump'ın İlk Ziyareti CIA'ye
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Trump'ın İlk Ziyareti CIA'ye
22 Ocak 2017 Pazar 09:57
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, ilk ziyaretini seçim döneminde gerilim yaşadığı CİA'ye yaptı.
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, ilk ziyaretini seçim döneminde gerilim yaşadığı CİA'ye yaptı.
Kaynak:
Dunya.com
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