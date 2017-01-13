Trump'ın İki Önemli Mevki İçin Adayları Senato Önüne Çıktı





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu seçilmiş Başkan Donalt Trump'ın iki önemli mevki için gösterdiği adayları dinledi.



İlk oturum Başkanlığını Senatör John McCain'in yaptığı Silahlı Servisler Komitesi'nde yapılırken, Savunma Bakanı adayı emekli Orgeneral James Mattis, senatörlerin sorularını cevapladı.



McCain'in Rusya hakkında ısrarlı sorularına cevap veren Mattis, Rusya'nın ABD'nin öncelikli tehditlerinin başında geldiğini dile getirdi. Mattis, Rusya'nın birçok bölgede büyük kaygılara yol açtığını, Moskova ile angajmanların korunmasına taraftar olduğunu fakat Vladimir Putin yönetiminin niyetinin de farkında olunması gerektiğini söyledi. Eski general şu şekilde devam etti:



_"Yalta'dan bu yana Rusya ile olumlu etkileşime girmeye çalıştığımız uzun bir liste mevcut. Bu açıdan kısa bir başarı listesine sahibiz. Bence şu anda en önemli şey, Sayın Putin ile olan ilişkimizdeki asıl gerçeği fark etmemizdir. Kuzey Atlantik İttifakı'nı (NATO) kırmaya çalıştığını biliyoruz."



Senato'nun İstihbarat Komitesi'nde yapılan bir diğer oturum da ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) direktörlüğüne aday gösterilen isim Mike Pompeo vardı.



McCain buradaki oturuma da katılırken, soru yine Rusya ile alakalı geldi. Pompeo, "İnanılmaz sağlam bir Amerikan tepkisi gerekiyor. Bunlara karşı savunmada daha iyi olmamız gerektiği için güvenlikle ilgili olan bir tepki. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri aleyhine bu tür eylemleri yapan aktörleri sorumlu tutan bir tepki. Bu cevabın şekli, niteliği, derinliği ve ciddiyeti Merkezi İstihbarat Teşkilatının başkanı olarak benim ötemde. Bu politika belirleyicilerin işi. Fakat buradaki rolümü derin bir anlayışla neler olduğunu aktarılmasının merkezinde görüyorum." dedi.



Trump'ın iki önemli mevkiye de aday olarak gösterdiği isimlerin, seçim döneminde Trump'ın savunduğu politikalara farklı yaklaştıkları dikkatleri çekti.



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Tags: senato ABD adayları Trumpın önemli Donald Trump önüne mevki çıktı iki Amerika siyaseti için Gepost: 12 januari 2017