Trump'ın 'Güvenli Bölge' Planı Ankara'da 'Kürt Kuşağı' Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Trump, ABC News'a verdiği röportajında "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" dedi. Ancak bunun nerede kurulacağı belli değil. Ankara'nın risk değerlendirmesinde güvenli bölgenin Kürt kuşağının kurulmasına yol açabileceği endişesi de var.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturulması planını Ankara yakından takibe aldı. Söz konusu plan Amerikan basınına yansımıştı. Trump, önceki gün de ABC News televizyon kanalına verdiği röportajda "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Avrupa'nın milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere girmesine izin vererek çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞINA TALİMAT

AP ve Reuters haber ajanslarına göre Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı'na Suriye'de ya da Suriye yakınında mültecilerin kalabileceği güvenli bölgeler oluşturmak için 90 gün içinde bir plan hazırlamaları talimatı verdi. Ancak bu alanların nerede kurulabileceğine dair bilgi verilmedi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: İÇERİĞE BAKIP DEĞERLENDİRME YAPMAK LAZIM

Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Trump'ın açıklamasını değerlendirirken ABD kurumlarının hazırlayacakları raporlara işaret etti ve "Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı" dedi. Türkiye'nin başından beri güvenli bölge oluşturulmasından yana olduğunu hatırlatan Müftüoğlu, "Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği, Cerablus harekatı sonrasında güvenliğini sağladığımız bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin on binlercesinin geri dönmesi. Biz başından beri zaten bunu söyleye geliyorduk. Bu çalışma neticelendiği zaman nasıl bir içerikte olacağına bakıp, değerlendirmeyi ona göre yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum" diye ekledi.

KOBANİ VE AFRİN RİSKİ

Türkiye'de devletin ilgili birimlerine sunulmak üzere hazırlanan raporda ise Trump'ın güvenli bölge planının, 1. Körfez Savaşı sonrasında Kuzey Irak'ta Kürtleri Saddam Hüseyin'in saldırılarından korumayı amaçlayan "Çekiç Güç" harekatı ile benzer olma ihtimaline dikkat çekildi. Raporda, Irak'ın kuzeyinde özerk Kürt bölgesi ve terör örgütü PKK'nın güçlenip Türkiye'nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturmasının Çekiç Güç döneminde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"UYANIK OLMAKTA FAYDA VAR"

Yeni ABD yönetiminin Suriye'de PYD/YPG güçlerinin elinde bulunan Kobani ve Afrin'i güvenli bölge ilan etmesi durumunda, Türkiye'nin bu bölgelerde operasyon düzenlemesinin tamamen gündemden kalkabileceği ve bölgede Kürt kuşağının kurulmasına yönelik önemli bir adımın atılabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bir kaynak Hürriyet'e, "ABD'nin düşündüğü güvenli bölgelerin, bizim düşündüğümüz tamamen insani boyutlu güvenli bölgelerle bir ilgisi olduğunu düşünmek aşırı iyimserlik olur. Bu nedenle uyanık olmakta fayda var. Çekiç Güç benzeri bir harekat ve yapılanmada Türkiye bölgede hareket edemez hale gelebilir" dedi. (Ufuk Ergan/ Hürriyet)