Trump'ın Enerji Politikaları

NEW Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji politikalarının hiçbirinin ülkede ham petrol, doğalgaz ve kömür üretimini önemli ölçüde arttırmayacağını bildirdi.



Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası sırasında ABD'de "enerji devrimi" başlatacağı ve petrol, doğalgaz, kömür üzerindeki regülasyonların kaldırılarak fosil yakıtların üretimin artırılacağının vadedildiği hatırlatılarak, bunlarda önemli ölçüde bir üretim artışı olmasının beklenmediği belirtildi.



ABD Başkanı Barack Obama'nın 2008-2016 yılları arasında görevde bulunduğu dönemde ülkenin ham petrol üretiminin yüzde 80, doğalgaz üretiminin yüzde 32 yükseliş kaydettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ülkede enerji devriminin söz konusu yıllar arasında zaten gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, "Hangi enerji politikasıyla olursa olsun, bu büyüme oranlarını korumak bile zor olacaktır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Trump'ın enerji alanında yapmayı planladığı politikalar sayesinde ABD'nin enerji endüstrisinde daha az regülasyon ve daha fazla arama-üretim faaliyetleri beklendiğine işaret edilerek, "Nihayetinde, ABD'nin petrol ve doğalgaz üretimi küresel ekonomi ve petrol piyasası tarafından belirlenecektir." yorumunda bulunuldu.



Öte yandan, Obama'nın başkanlığı döneminde ülkede kömür üretiminin yüzde 64 azaldığının kaydedildiği açıklamada, Trump'ın enerji politikalarının kömür üretiminde önemli bir artışa neden olmayacağı savunuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie Küresel Kömür Piyasaları Araştırma Müdürü Andy Roberts, "doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi alternatif kaynakların kömüre göre daha ucuz ve verimli olması nedeniyle, ABD'nin kömür sektörü "büyük bir belirsizliğe doğru ilerliyor." değerlenmesinde bulundu.



Roberts, "Trump'ın planlarının hiçbiri, doğalgaz ve yenilenebilir enerjinin kömür sektöründen pazar payı çalmasına engel olamaz." ifadesini kullanırken, Trump'ın vadettiği üzere ABD'nin kömür endüstrisinde "devrim" yapılma ihtimalinin çok düşük olduğunu bildirdi.