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Trump'ın Dışişleri Bakanı Adayı Tillerson: Suriye Meselesinde Erdoğan'la Tekrar Çalışmalıyız

Trump'ın Dışişleri Bakanı Adayı Tillerson: Suriye Meselesinde Erdoğan'la Tekrar Çalışmalıyız

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.​

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.

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