Trump'ın Dışişleri Bakanı Adayı: 'Suriye Meselesinde Erdoğan'la Yeniden Çalışmalıyız'





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın izleyeceği dış politika merak edilirken, Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden çalışılması gerektiği mesajını verdi.



Tillerson Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin ağırlık olarak Rusya hakkında yönelttikleri soruları cevapladı: "Rusya bugün tehlike arz ediyor; nedenini anlamak zor değil çünkü kendi çıkarlarını kolluyor. Rusya Kırım'ı da alarak Ukrayna'yı işgal etti ve Suriye'de yönetime bağlı güçleri destekleyerek savaş kurallarını ihlal etti. NATO müttefiklerimiz Rusya konusunda tedirgin olmakta haklı."



Rex Tillerson, Amerika'nın Ortadoğu'da tekrar söz sahibi olabilmesi için geleneksel müttefikleriyle yeniden çalışması gerektiğini belirtti: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimiz. Amerika'nın bölgedeki eksikliği nedeniyle oldukça kaygılandı ve yüzünü Rusya'ya döndü ki Rusya kalıcı bir müttefik değil."



Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in eski İcra Kurulu Başkanı Tillerson, Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'ın politikalarının önemli bir yeri olduğunu söyledi.



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Tags: Dışişleri politikası ABD yeniden adayı: çalışmalıyız Bakanı Suriye Dışişleri Erdoğanla meselesinde Trumpın Amerika siyaseti Gepost: 12 januari 2017