Trump'ın Danışmanlık Şirketinden Ekonomiyle İlgili Önemli Açıklamalar

Donald Trump'ın yakın çalışacağı araştırma ve danışmanlık şirketi IHS'nin baş ekonomisti Nariman Behravesh, İsviçre'nin Davos kentinde dün başlayan Dünya Ekonomi Forumu'nda 2017 yılında ekonomide neler olacağını10 maddede özetledi.

Amerikan ekonomisi büyümeye devam edecek. Vergi kesintileriyle ve altyapı harcamalarıyla büyüme yüzde 2.3'e ulaşacak. 2018 yılı tahmini yüzde 2.6.

Amerikalı tüketicinin ve iş dünyasının güveni yerine gelmiş durumda.

Avrupa ekonomisi Brexit ve siyasi belirsizlikler nedeniyle biraz yavaşlayacak. Büyüme yüzde 1.7'den 1.4'e düşecek.

Japonya'nın büyümesinde zayıf yen nedeniyle kımıldama görülecek.

ÇİN'İN BÜYÜMESİ HIZ KESECEK

Çin'in büyümesi ise tam aksine, inşaat sektöründeki yavaşlama nedeniyle hız kesmeye devam edecek. Yüzde 6.7'den yüzde 6.4'e düşecek. Ancak Çin'in bir başka derdi de yabancı yatırımın çekilmesi. Yabancı para rezervi 2008 düzeyine gerilemiş.

MERKEZ BANKALARININ SIKI ÖNLEM ALMASI GEREK

Gelişmekte olan piyasaların durumunda düzelme var. Daha iyi olması için sermaye kaçışına karşı merkez bankalarının daha sıkı önlem almaları gerek.

Emtia fiyatları yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Petroldeki artış Amerikan üretimini cesaretlendirecek.

2017 yılında dünyanın pek çok ülkesinde enflasyon artışta.

DOLAR DAHA ÇOK DEĞERLENECEK

Amerikan faizleri yükselmeye devam edecek ve bu da gelişmekte olan piyasalardaki faizleri tetikleyecek.

Amerikan doları daha çok değerlenecek.

Belirsizliklerdeki artışa rağmen durgunluk riski düşük.

ASYA'DAKİ KAMYONLAR PETROL TALEBİNİ ARTIRIYOR

Dün sabahki "Enerji'nin Geleceği" panelinde en ilginç bilgi ve rakamları Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol veriyor;

2016 yılında devreye giren elektrik santrallarının yarısından fazlası yenilenebilir enerji.

Dünyadaki kömür tüketiminin yarısından sorumlu olan Çin'de kömür tüketimi iki yıldır üst üste düşüşte.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜME ÇİN VE HİNDİSTAN'DA

Yenilenebilir enerjideki büyüme Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden geliyor. Yenilenebilir sadece Batı'nın söylediği bir "romantik şarkı" olmaktan çıktı.

2016'da birçok ülkede güneş ve rüzgardan elektrik üretim maliyeti kömürden elektrik üretim maliyeti seviyesine geldi. Bunun nedeni güneş maliyetinin son 5 yılda yüzde 80, rüzgârın üçte bir ucuzlamış olması.

Geçen yıl bu zamanlar 30 dolar civarında olan petrol şimdi 55 dolar oldu.

Son verilere göre, dünya petrol talebindeki büyümenin üçte biri Asya topraklarında dolaşan dev kamyonlardan. Yani istediğiniz kadar elektrikli araç üretin kamyon, gemi ve uçaklarda talep düşmedikçe petrol hep gündemde. (Hürriyet)