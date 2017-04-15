Trump'ın Danışmanları Kuzey Kore'ye Savaş Açmayı Teklif Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Kore Yarımadası'ndaki sorunu çözmek için bazı tedbirleri önerdi.

Olası adımlar arasında Kuzey Kore'nin nükleer güç kulübüne dahil edilmesi de var.

"KUZEY KORE'YE SAVAŞ BAŞLATILMALI"

AP'nin haberine göre, Beyaz Saray'daki kaynaklar, Trump'a sunulan teklifler arasında Kuzey Kore'ye karşı savaşın başlatılması ve Pyongyang hükümetini devirme planı olduğunu da söyledi.

BASKIYI ARTIRMA KARARI ALINDI

Sonuçta, önceki idarelerin politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'ye baskıyı artırma kararı alındı.

ÇİN VE RUSYA DA SÜRECE DAHİL EDİLECEK

ABD'nin temel amacının Kuzey Kore'yi tamamen nükleer silahlardan arınması olduğu kaydedilirken bunun için Çin ve Rusya'nın sürece dahil edilmesi bekleniyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan bu iki ülke, Kuzey Kore'nin yeni nükleer deneme gerçekleştirmesi durumunda yaptırımların artırılmasını talep ediyor.