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Trump'ın Danışmanı Navarro'dan Almanya'ya Eleştiri
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Trump'ın Danışmanı Navarro'dan Almanya'ya Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Almanya'nın ciddi derecede düşük değerli avroyu kullanarak ticaret ortaklarını istismar ettiğini söyledi.

Trump'ın Danışmanı Navarro'dan Almanya'ya Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Almanya'nın ciddi derecede düşük değerli avroyu kullanarak ticaret ortaklarını istismar ettiğini söyledi.

Trump'ın yeni kurduğu Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi'nin başına getirdiği California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Navarro, Financial Times'a verdiği mülakatta, düşük değerli avronun Almanya'yı diğer Avrupa ülkeleri ve ABD'ye karşı avantajlı konuma getirdiğini öne sürdü.

ABD ile AB arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığına (TTIP) en büyük engellerden birinin Almanya olduğunu savunan Navarro, "Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığını iki taraflı bir anlaşma olarak görmeye en büyük engel, AB'deki diğer ülkeleri ve ABD'yi ciddi derecede düşük değerli olan 'üstü kapalı Alman markını' kullanarak istismar eden Almanya'dır" değerlendirmesinde bulundu.

Navarro ayrıca, Almanya'nın diğer AB ülkeleri ve ABD ile arasındaki yapısal ticaret fazlasının AB'nin ekonomik heterojenliğine zarar verdiğini belirtti.

Yanıt Merkel'den geldi

Almanya'dan ise Navarro'nun eleştirilerine yanıt gecikmedi. Başbakan Angela Merkel, İsveç'in başkenti Stockholm'de katıldığı basın toplantısında, Almanya'nın avronun değerini etkileyemeyeceğini dile getirdi.

Merkel, ayrıca Almanya'nın her zaman Avrupa Merkez Bankasının bağımsızlığını desteklediğini belirtti.

Avro yükseldi, dolar düştü

Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Navarro'nun avronun aşırı değersiz olduğuna yönelik yorumları piyasaları etkiledi.

Pazartesi gününü 1,0690-1,0695 bandında tamamlayan avro/dolar paritesi, Salı gününe 1,07 seviyelerinden başlarken, Navarro'nun demeçlerinin yayınlanmasını takiben yüzde 1 artışla 1,08'in üzerini gördü.

Korumacı görüşleriyle tanınan Navarro'nun avroya yönelik yorumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü doların ABD'ye zarar verdiğine yönelik açıklamalarından günler sonra geldi.

Trump, 17 Ocak'ta Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, doların kısmen Çin'in yuanı kasıtlı olarak düşük tutmasından ötürü aşırı güçlü olduğunu savunarak, "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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