Trump'ın Danışmanı Flynn'in Rusya'dan Para Aldığı İddiası

ABD Temsilciler Meclisinin altı komitesinin kıdemli Demokrat üyeleri, Savunma Bakanlığından (Pentagon) Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in bir Rus televizyonundan para aldığı iddialarına yönelik bilgi talep etti.



Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler, Adalet, Denetim ve Hükümet Reformu, İstihbarat ve İç Güvenlik Komitelerinden kıdemli Demokrat milletvekilleri taleplerini bir mektupla Pentagon'a iletti.



Mektupta Flynn'in 2015 yılında Moskova'da bir akşam yemeğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Russia Today televizyonunun bir yıl dönümü galasında konuştuğu ve yaptığı konuşmanın ücretini televizyondan aldığı iddiasına yer verildi.



Flynn'in bu ücreti kabul etmekle ABD anayasasının, bir devlet görevlisinin yabancı bir devletten herhangi bir hediye veya para kabul etmesini yasaklayan ilgili maddeleri ihlal etmiş olabileceği vurgulanan mektupta, Pentagon'dan Flynn'in o yemekte ne kadar para aldığı ve Rusya'dan veya diğer ülkelerden başka ücret alıp almadığı soruldu.



Milletvekilleri, mektuplarında şu ifadelere yer verdi:



"General Flynn'in seçimlerimizi etkilemek maksadıyla Amerika Birleşik Devletlerine saldırmış olan Rus hükümetinin bir propaganda ayağı tarafından düzenlenen bir galada yaptığı konuşmanın ücretini kabul etmiş olması son derece kaygı verici."



ABD Savunma Bakanlığı mevzuatına göre emekli subayların da anayasadaki ilgili maddenin kapsamında olduğu belirtiliyor.



Pentagon yetkilileri ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.