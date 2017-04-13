Trump'ın Çin, Rusya ve NATO Konusundaki Tavrı Değişti
ABD Başkanı Trump'ın Çin ve NATO hakkındaki olumsuz düşünceleri yumuşarken, Rusya'ya olan tutumu sertleşiyor.
ABD Başkanı Trump'ın Çin ve NATO hakkındaki olumsuz düşünceleri yumuşarken, Rusya'ya olan tutumu sertleşiyor. Trump'ın tavrındaki bu değişiklik kampanya sürecinde kullandığı dil ile çelişiyor.
Kaynak: Dunya.com
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