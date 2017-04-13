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Trump'ın Çin, Rusya ve NATO Konusundaki Tavrı Değişti
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Trump'ın Çin, Rusya ve NATO Konusundaki Tavrı Değişti

ABD Başkanı Trump'ın Çin ve NATO hakkındaki olumsuz düşünceleri yumuşarken, Rusya'ya olan tutumu sertleşiyor.

Trump'ın Çin, Rusya ve NATO Konusundaki Tavrı Değişti

ABD Başkanı Trump'ın Çin ve NATO hakkındaki olumsuz düşünceleri yumuşarken, Rusya'ya olan tutumu sertleşiyor. Trump'ın tavrındaki bu değişiklik kampanya sürecinde kullandığı dil ile çelişiyor.

Kaynak: Dunya.com

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