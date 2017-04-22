Trump'ın Çalışma Vizesine Kısıtlama Getirmesi Amerikan Ekonomisine Fayda Sağlar Mı?

Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump, devlet dairelerine H-1B vize programını yani çalışma vizesini gözden geçirme talimatı veren bir kararname imzaladı.



H-1B vize programı, Amerikan firmalarının, geçici süreyle yabancı işçi istihdam etmesine olanak tanıyan bir program ama bazılarına göre, yabancı ülkelerden ucuz iş gücü sağlamak için kullanılan vize programı Amerikan iş gücüne zarar veriyor.



Ancak programı savunanlar, Amerikan ekonomisinin lokomotifi olan ileri teknoloji sektöründeki istihdam için yabancı iş gücüne ihtiyaç olduğunu savunuyor. Kararnameyi Wisconsin eyaletine yaptığı bir ziyaret sırasında imzalayan Trump, bunun Amerikan ekonomisini yeniden inşa etme planının bir parçası olduğunu söylüyor.



Trump'ın yeni kararnamesi, devlet dairelerinin eleman alma prosedürlerinin gözden geçirilmesini ve yerli malı kullanma yasasındaki istisnaların istismar edilmemesini gerektiriyor: "Bu kararnameyle, hükümetimizdeki her dairenin, yerli malı kullanma yasasına tam uyum sağlaması ve federal projelerde bu konudaki suistimallerin asgariye indirilmesi için talimat veriyorum."



Trump, Wisconsin'deki bir fabrikayı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Amerika göçmenlik sistemindeki suistimallerden yararlanan firmaların, Amerikalı işçilerin yerine yabancı ülkelerden ucuz iş gücü istihdam ettiklerini söyledi: "Amerikalı işçiler, yıllardır vize suistimallerinin sona ermesini bekliyor ve nihayet bugün bu çağrılarına ilk kez cevap verdik. Bu kapsamda, H-1B vize programının reformdan geçirilmesi için ilk adım atıldı."



H-1B vizesi, işverenlerin yabancı ülkelerden, Amerika'da az bulunan yeteneklere sahip işçi getirmelerini sağlıyor. Profesör Ronil Hira, vize programının iyi niyetli olduğunu söylüyor: "Buradaki amaç ülkedeki, yetenek boşluklarını doldurmak. Amerikalı işçi bulmakta zorlandığınızda, aradığınız özelliklere sahip işçileri yabancı ülkelerden getirebiliyorsunuz."