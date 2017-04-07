ABD Başkanı Trump'ın Brifing Toplantısı Akıllara Bin Ladin'in Öldürüldüğü Geceyi Getirdi

ABD savaş gemileri sabaha karşı Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Esad rejimine ait 20'ye yakın uçak imha edildi.

Vurulan üssün İdlib'e kimyasal saldırı düzenleyen uçakların havalandığı üs olduğu belirtildi.



SURİYE HAREKATI İÇİN BRİFİNG TOPLANTISI

Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ı, operasyonun detaylarını hakkında bilgilendirmek için üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri tarafından bir toplantı yapıldı. Toplantıda Trump'a, saldırıdan fotoğraflar ve videolar gösterildi.

Toplantıda Şayrat Hava Üssü'nün harekattan sonra çekilmiş uydu fotoğrafları da yayınlandı.



AKILLARA OBAMA'NIN FOTOĞRAFI GELDİ

Toplantıdan paylaşılan bir kare ise, ABD basınının gündemine oturdu. Küçük bir odada verilen brifingde, gelişmiş teknolojik cihazlarıyla bir ekrana bakan Trump ve kurmayları görülüyor. Ancak fotoğraf akıllara, ABD eski Başkan Barack Obama'nın bir benzer fotoğrafını getirdi.

2011 yılında çekilen fotoğrafta ABD Başkanı Obama, terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e düzenlenen operasyonu izliyor. Obama'nın yanında, ABD Başkanlığına adaylığını koyan ancak Trump karşısında mağlubiyet alan Hillary Clinton da bulunuyor. Fotoğrafın çekildiği anlarda, Bin Ladin'in operasyonla öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com