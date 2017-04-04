Trump'ın BM Nüfus Onuna Yapılan ABD Yardımını Kesmesine BM'den Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin BM Nüfus Fonuna (UNFPA) yaptığı maddi katkıyı kesme kararının savunmasız kadın ve kızların sağlığı üzerinde yıkıcı etki yapabileceği uyarısında bulundu.



Donald Trump yönetiminin, Çin'deki "zorunlu kürtaj ve gönüllü olmayan kısırlaştırma programlarına destek verdiği ya da bu tür programlara katıldığı" iddiasıyla UNFPA'ya yaptığı maddi yardımı kestiğini BM'ye bildirmesinin yankıları sürüyor.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin kararından derin üzüntü duyduğunu ve bu kararın yanlış algılar üzerine alındığına inandığını söyledi.



UNFPA'nın hayat kurtaran bir program olduğunu kaydeden Dujarric, "ABD'nin UNFPA'ya yardımı kesmesinin dünya genelindeki savunmasız kadın ve kızların sağlığına yıkıcı etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.



Dujarric, UNFPA'nın kritik önemdeki misyonunu sürdürebilmesi için Guterres'in bağışçılardan kuruluşa olan katkılarını artırmalarını istediğini belirtti.



Öte yandan UNFPA'dan yapılan açıklamada da ABD'nin söz konusu iddiaları reddedilerek, Çin'de zorunlu kürtaj ve gönüllü olmayan kısırlaştırma programlarına destek verildiği suçlamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.



Açıklamada "UNFPA, bireylerin ve çiftlerin baskı ve ayrımcılığa maruz kalmadan kendi kararlarını özgürce almaları hakkını destekler." ifadeleri kullanıldı.



ABD, 2015 yılında yaptığı 75 milyon dolarlık katkıyla UNFPA'nın dördüncü büyük bağışçısı durumunda bulunuyor. Fon, 150'den fazla ülkede yaklaşık 50 yıldır nüfus programlarını destekliyor.