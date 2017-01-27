Trump'ın Baş Stratejisti: Basın Bir Süre Çenesini Kapalı Tutmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş stratejisti Stephen K. Bannon, basını mevcut yönetimin karşısındaki "muhalefet partisi" olarak tanımladı.



Bannon, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Basın, mahcup olmalı ve utanmalı ve bir süre çenesini kapalı tutup, söylenenleri dinlemelidir" dedi.



Beyaz Saray baş stratejisti sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dediklerimi tam olarak yazmanızı istiyorum. Buradaki medya muhalefet partisidir. Bu ülkeyi anlamıyorlar. Hala Donald Trump'ın neden ABD başkanı olduğunu anlayabilmiş değiller."



Bannon, Trump'ın Kasım ayındaki seçimin ardından birlikte çalışacağı kadroları oluştururken ilk belirlediği isimler arasında yer alıyor.



Bannon bu görevinden önce, yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Cumhuriyetçiler tarafından 'aşırı sağda' görünen biri Bannon, Cumhuriyetçi parti içinde bile "ırkçı ve aşırı sağcı" olarak nitelendirilmiş bir isim.



Nefret söylemi yaptığı eleştirilerine hedef olan Breitbart yayın kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olan Bannon, geçmişte, parti söyleminin dışında açıklamaları ve tutumu ile dikkat çekmişti.



ABD ordusunda subaylık yapan, kariyerinde Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı da olan 62 yaşındaki Bannon ataması Demokrat parti yetkilileri tarafından "alarm verici" olarak nitelendirilmişti.