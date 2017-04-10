Trump'ın Adayı Gorsuch Yemin Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday göstermesinin ardından cuma günü Senato Genel Kurulunda onaylanan muhafazakar yargıç Neil Gorsuch, Beyaz Saray'da yemin ederek ABD Yüksek Mahkemesinin 113. üyesi oldu.



Trump tarafından aday gösterilen ve Cumhuriyetçi Parti üyelerinin çoğunlukta olduğu Senato tarafından da onaylanan 49 yaşındaki yargıç Neil Gorsuch, bugün Beyaz Saray'da düzenlenen törenle yemin etti. Beyaz Saray'daki yemin töreninde konuşan Trump, göreve Kolorado hakimi olarak başlayacak Neil Gorsuch için, "Gerçekten harika olacak" dedi. Trump, "Ve ben ilk 100 gün içinde bitirdim. Bunun çok kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz?" dedi.



Neil Gorsuch yemin töreni sonrası, "Bugün bana verilen güvenden dolayı gurur duyuyorum. Bunu asla unutmayacağım. Söz veriyorum ki bu ulus ve anayasaları için tüm gücümle sadık bir şekilde çalışacağım" açıklamalarında bulundu.



Trump, aday gösterdiği Neil Gorsuch'un Yüksek Mahkemede Kolorado hakimi olarak seçilmesiyle şu ana kadar en büyük siyasi zaferini kazandı. - WASHINGTON