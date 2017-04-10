Trump'ın Adayı Gorsuch, Yemin Ederek Yüksek Mahkeme Üyesi Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında aday gösterdiği ve cuma günü Senato Genel Kurulunda onaylanan muhafazakar yargıç Neil Gorsuch (49), yemin ederek ABD Yüksek Mahkemesinin 113. üyesi oldu.



Sabah saatlerinde önce Yüksek Mahkemede mahkeme üyeleri huzurunda yemin eden Gorsuch, daha sonra da Beyaz Saray'da Trump'ın ve birçok konuğun da katıldığı basına açık bir törende yemin ederek görevine başladı.



ABD'de 14 aydır boş olan son Yüksek Mahkeme koltuğunun doldurulması için 31 Ocak'ta Trump tarafından aday gösterilen muhafazakar yargıç Gorsuch, aylardır süren tartışmaların ve Demokratların yoğun itirazlarının ardından yemin ederek resmen görevine başlamış oldu. 9 üyesi bulunan Yüksek Mahkeme tarihinin en genç üyelerinden biri olan Gorsuch, aynı zamanda mahkemenin 113. yargıcı oldu.



Beyaz Saray'ın bahçesindeki yemin töreninde yaptığı konuşmada Gorsuch'a başarılar dileyen Trump, adayının çok önemli kararlara adil bir şekilde imza atacağına inandığını vurguladı.



Trump'ın konuşmasının ardından yemin eden Gorsuch, daha sonra yaptığı kısa konuşmada başta Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere kendisine destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirtti ve Amerikan halkına "her zaman anayasaya bağlı olacağı" sözünü verdi.



Geçen pazartesi günü Senato Adalet Komitesinden geçen Gorsuch, cuma günü Senato Genel Kurulunda 45'e karşı 54 oyla onaylanmış ve Amerikan medyasında "Trump'ın ilk 100 günü içindeki en önemli başarılarından biri" olarak değerlendirilmişti.



"Nükleer seçenek" Gorsuch'un önünü açtı



Gorsuch'un, Cumhuriyetçi Partinin Senato tüzüğünde yaptığı ve "nükleer seçenek" denen değişiklik sayesinde oylanabilmiş olması da ABD tarihindeki ilginç siyasi manevralardan biri olarak kayıtlara geçmişti.



Gorsuch'un adaylığına karşı olan Demokratlar "kürsü işgali" olarak bilinen ve senatörlere istedikleri kadar kürsüde konuşma imkanı tanıyan kuralı kullanarak, Gorsuch'un oylamasını süresi belirsiz şekilde geciktirmeyi planlıyordu. Senatoda Demokratların salı gününden perşembe gününe kadar yaptıkları uzun konuşmaların ardından perşembe günü Cumhuriyetçiler, oylamaya hemen geçilmesi için 60 olan barajı, salt çoğunluğa düşürmüştü. Bu kural değişikliğiyle Cumhuriyetçiler, Gorsuch'un cuma günkü oylamasının önünü açmıştı.



Yüksek Mahkeme üyesi Yargıç Antonin Scalia geçen yıl şubat ayında hayatını kaybetmiş, dönemin Başkanı Barack Obama'nın aday gösterdiği Yargıç Merrick Garland, Kongrede çoğunluğu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler tarafından geri çevrilmişti.



9 üyesi bulunan Yüksek Mahkemedeki yargıçların 4'ü liberal, 4'ü ise muhafazakar görüşlere sahip kişiler olarak biliniyor. Gorsuch'un, mahkemedeki dengeyi muhafazakarlar lehine değiştirmesi bekleniyor.