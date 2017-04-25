Trump'ın Açıklaması Geçmişin Tekrarı"

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'a ilişkin açıklamasının, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton dönemindeki ifadelerin tekrarı olduğunu belirtti.



Emekli Büyükelçi Kılıç, AA muhabirine, Trump'ın Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin açıklamasını değerlendirdi.



Kılıç, Beyaz Saray'ın eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminden bu yana 24 Nisan'da açıklama yapmayı usul haline getirdiğini anımsattı.



Bu nedenle Trump'ın da daha önceki yıllara benzer açıklama yapmasının şaşırtıcı olmadığını dile getiren Kılıç, Trump'ın açıklamasında "Büyük Felaket" (Meds Yeghern) tanımlamasını kullandığını hatırlattı.



Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her şeye rağmen, Trump'ın bu açıklaması açıkçası benim açımdan biraz şaşırtıcı. Trump, ezberleri bozan bir başkan olarak seçildi. Daha önceki söylemlerin dışına çok rahatlıkla çıkabildi, birçok konuda çok radikal ve olmayacak görüşleri ileri sürebildi. Dolayısıyla Ermeni söylemi konusunda da tekrarlana gelen ve tamamen Ermeni yanlısı görüşü ifade eden bu söylemden biraz uzaklaşabileceği beklentisini bende yaratmıştı. Bu beklenti gerçekleşmedi. Trump, yine geçmişi tekrarlamayı sürdürdü. O yönüyle bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Çünkü geçmiş söylemi de büyük ölçüde Ermeni tarih anlayışının ve iddialarının daha yumuşak şekilde yansıtılması olarak görüyorum. Şimdiye kadar ABD başkanları Ermeni oylarını alabilmek için kampanya döneminde Ermeni yanlısı vaatlerde ve söylemde bulunmuştur. Trump'ın böyle bir geçmişi de olmadığı için daha rahat hareket edebilir beklentisi vardı."



Trump'ın dünkü açıklamasında yeni unsur bulunmadığına dikkati çeken Kılıç, Ermeni beklentilerinin ise bu ifadelerin ötesine geçilmesi olduğunu kaydetti.



Trump'ın açıklamasının geçmişin tekrarı olduğuna vurgu yapan Kılıç, "Bir anlamda Obama ve Clinton dönemindeki ifadelerin bir tekrarı oldu. Bu durumdan, bu minval üzerinden devam edeceği anlaşılıyor." dedi.