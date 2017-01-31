Trump'ın ABD'ye Giriş Yasağına Karşı Hukuki Mücadeleye Amazon, Microsoft ve Expedia'dan Destek...

Washington Başsavcısı Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik ülkeye girme yasağı getiren kararnamesinin anayasa aykırı olduğu yönünde bir dava açtı.



Amazon CEO'su Jeff Bezos, şirketinin bir destek beyannamesi hazırladığını söyledi



Microsoft'tan yapılan açıklama ise, firmanın gerektiği durumda memnuniyetle ifade vermeye hazır olduğu yönünde oldu.



Çalışanlarına konuyla ilgili bir e-mail gönderen Jeff Bezos, "Bizler, farklı geçmişler, farklı fikirler ve farklı bakış açılarına sahip göçmenlerden oluşan ve bu farklılıklardan 240 yıldır beslenen bir toplumuz. Başka hiçbir toplum göçmenlerin yeteneklerini kullanmak konusunda bizim kadar başarılı değil. Bu ülkemize kendine özgü rekabet avantajı sağlıyor ve bu avantajı güçten düşürmemeliyiz." dedi.



Bezos, Amazon'un, kongre üyelerine yasal seçenekleri araştırmak üzere iletişime geçtiğini de ifade etti.



Kararnameye bir kınama da Silikon Vadisinden geldi. Pek çok firma bu kararnamenin çalışanları üzerinde bıraktığı etkiden endişe duyduğunu belirtirken bazı firmalar da bu kararnamenin şirket politikalarına aykırı olduğunu ifade etti.



Apple ve Twitter bu kararnameyi eleştirirken, Netflix uygulamanın 'Amerika'ya yakışmadığını' ifade etti.



AirBnB kurucu ortağı Brian Chesky, ülkeye dönemeyen ABD sakinlerine ücretsiz barınacak yer sağlayacaklarını söylerken, Google, yüzün üzerinde çalışanının bu kararnameden doğrudan etkilendiğini söyledi.



Google tarafında yapılan açıklamada, "Yeni yetenekleri ABD'ye kazandırma konusunda önümüze büyük engeller çıkartabilecek bu kararnamenin, çalışanlarımız ve aileleri üzerinde yaratacağı etki konusunda endişeliyiz. Washington'un, konu hakkındaki endişelerimizi duymasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dendi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararname savunuldu ve ABD halkının büyük bir çoğunluğunun bu kararın arkasında olduğu ifade edildi.



Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Halk bu kararnamenin ülkeyi korumak ve güvende tutmak adına imzalandığın farkında." dedi. - İstanbul