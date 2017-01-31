Trump'ın 7 Müslüman Ülkenin Vatandaşlarına Getirdiği "Giriş Yasağı"

Irak meclisindeki Ezidi milletvekili Viyan Dahil, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararı nedeniyle insan hakları savunucusu ödülünü teslim almak için başkent Washington'a gidemediğini söyledi.



Dahil, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan hakları kuruluşu Lantos Vakfı tarafından insan hakları savunucusu ödülüne layık görüldüğünü ve söz konusu ödülü almak için bu hafta ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi gerektiğini belirtti.



Washington'da 8 Şubat'ta düzenlenecek törenle ödülünü teslim alması beklenen Iraklı Ezidi vekil Dahil, "Ancak ABD Başkanı Trump'ın, aralarında Irak'ın da yer aldığı 7 İslam ülkesi vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararı nedeniyle Washington'a gidip ödülümü alamıyorum." ifadelerini kullandı.



Lantos Vakfı, insan hakları ödülünü 2009 yılında vermeye başladı. Ödül, Yahudi soykırımından kurtulan ve ABD Kongresi'nde 30 yıl görev yapan Macaristan doğumlu Tom Lantos anısına veriliyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı