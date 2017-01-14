Trump ile Kabine Adayları Arasındaki Görüş Ayrılıkları

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump'ın kabine adaylarının Senatoda adaylıklarıyla ilgili oturumlarda onun seçim vaatlerinden farklı yaklaşımlar sergilemesi tartışmalara neden oldu.



Seçim kampanyasındaki vaatleriyle çok konuşulan Trump'ın kabine adayları, ABD Senatosunun ilgili komitelerinde adaylıklarıyla ilgili oturumlarda senatörlerin sorularını yanıtladı.



Ekonomiden göçmen politikalarına, savunmadan dış ilişkilere kadar izlenecek birçok politikada komite üyelerine yanıtlar veren adayların, özellikle Rusya, İran ve Meksika ile ilgili bazı konularda Trump'la aynı görüşte olmadığı dikkati çekti.



"Rusya en büyük tehditlerden biri"



Savunma Bakanı adayı Orgeneral James Mattis, Silahlı Hizmetler Komitesinde yaptığı açıklamada, Trump'ın "İran'la nükleer anlaşmadan çekilme" düşüncesine katılmadığını ifade etti. ABD'nin bir söz verdiğini ve bunu tutması gerektiğini belirten Mattis, İran'la yapılan anlaşmanın eksik de olsa sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.



Rusya konusuna da değinen Mattis, bu ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı Trump'tan daha sert bir tutum takındı ve "NATO ittifakını bozmakla suçladığı" Moskova'yı, "ülkenin en büyük tehditlerinden biri" olarak gösterdi.



Başka bir komitede soruları yanıtlayan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkan adayı Mike Pompeo, Trump'ın terör şüphelilerinde kullanılması için teşvik ettiği işkence tekniklerini hiçbir zaman tercih etmeyeceğini bildirdi. Pompeo, özellikle mahkumlarda suda boğulma hissi uyandıran "waterboarding" tekniğinin kesinlikle "işkence" olduğuna dikkati çekerek, "Trump emretse bile kullanmayacağız." dedi.



Müslümanların ABD'ye girişine sınırlama



Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson da Trump'ın seçim kampanyasında sıkça bahsettiği "Müslümanların ABD'ye girişine sınırlama getireceği" sözüne atıfta bulunularak, "Bu fikri destekliyor musunuz?" sorusuna, Hayır. Herhangi bir grubun üstü kapalı bir şekilde tamamen reddedilmesine karşıyım." yanıtını verdi.



"Küresel ısınma kavramının, ABD imalatını rekabet dışı kılmak için Çin tarafından uydurulduğunu" iddia eden Trump'a katılmadığını kaydeden Tillerson, "İklim değişikliğini herkesin dikkat etmesi gereken gerçek bir küresel tehdit olarak görüyorum." ifadesini kullandı.



"Meksika sınırına duvar işe yaramaz"



İç Güvenlik Bakanı adayı John Kelly ise Trump'ın ABD-Meksika sınırında ülkeye kaçak girişleri durdurmak için inşa etme sözü verdiği duvarın işe yaramayacağını, bunun yerine daha farklı önlemler alınması gerektiğini savundu.



Kelly de Trump'ın "terör şüphelileri kapsamında kullanılmasına teşvik ettiği işkence politikasına" karşı çıkarak, sorgulamada işkence kullanmanın sınırı aşmak olacağı vurgusunu yaptı.



"Kendi düşüncelerini söylemeleri normal"



Donald Trump, Amerikan kamuoyunda tartışmalara yol açan adayların bu değerlendirmeleri üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "adayların Trump'ın değil, kendi düşüncelerini söylemeleri gerektiğini ve bunun da çok normal olduğunu" belirtti.



Kabine adaylarından bazı önemli konularda farklı düşündüğü dikkati çeken Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak'tan sonra nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor.