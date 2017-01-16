Trump'ı Zora Sokacak İddia



ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump'ın seks kasetlerinin Rusya'nın elinde olduğu iddiasının üzerine Trump'ı zora sokacak bir iddia daha... Macaristan güzeli 30 yaşındaki Kata Sarka 2013 yılında düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması'nı izlemek için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunduğu sırada Donald Trump'ın kendisine yarışma sonrasında ahlaksız teklif götürdüğünü iddia etti. Korumalarıyla Trump'ın yanına geldiğini söyleyen Sarka, "Elimi tuttu beni kendine çekti ve kimsin sen?" diye sordu. Ben heyecandan sadece Macaristan diyebildim. Daha sonra benim kaldığım oteli ve oda numaramı sordu. Ancak Trump benim tipim olmadığından dolayı bu teklifi reddettim” dedi. Bu arada Sarka'nın Instagram hesabında paylaştığı Barack ve Michelle Obama'nın fotoğrafları genç kadının Obama'yı desteklediği iddiasını da gündeme getirdi.