Trump'ı, Suriye'yi Vurmaya Kızı İkna Etmiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın, geçtiğimiz günlerde Humus kenti yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısı konusunda babasını ikna ettiği iddia edildi.

Independent'ın haberine göre, Ivanka Trump'ın Oval Ofis'te babası Trump'ın Suriye'de saldırı düzenlemesi kararı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

SALDIRININ ARDINDAN TWİTTER'DA PAYLAŞTI

Ivanka Trump, söz konusu saldırının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçerisinde bulunduğumuz dönem, zor kararlar almayı gerektiriyor. İnsanlığa karşı işlenen bu korkunç suçları kabul etmeyi reddettiği için babamla gurur duyuyorum."

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıklamıştı.

Trump, Suriye'nin vurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi" ifadelerini kullanmıştı.