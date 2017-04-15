Trump Hangi Ülkeyi Bombaladıklarını Unuttu

Geçtiğimiz Çarşamba günü Fox Business kanalına konuk olan Donald Trump, Suriye'ye yapılan müdahale hakkında konuşurken Suriye'yi unutup, Irak dedi. Sunucu Maria Bartiromo'nun uyarısı üzerine sözünü düzelten Trump'ın aslında bu ilk unutkanlığı değil. Trump geçtiğimiz günlerde yardımcısı Mike Pence ile birlikte katıldığı imza töreninde imza atmayı unutmuştu.