Trump, Göreve 20 Trilyon Dolarlık Borçla Göreve Başladı

ABD'nin 46. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın önündeki en büyük engellerden biri ABD'nin borcu olacak. Ülkenin toplam borcu 20 trilyon dolar seviyesini aştı. Trump'ın servetinin 5405 katı olan bu borçla nasıl başa çıkacağı merak ediliyor. Visual Capitalist'in haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 70'li yılların sonundan bu yana çok ciddi bir artış trendi içerisinde olduğu gözleniyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BORÇLU ÜLKESİ

ABD Reagan döneminde 1.7 trilyon dolar, George Bush döneminde 1.5 trilyon dolar, Bill Clinton döneminde 1.5 trilyon dolar, George W. Bush döneminde 5 trilyon dolar ve Barack Obama döneminde ise 9.3 trilyon dolar borçlandı. 1979 yılında ülkenin borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 31.8'di. Ve ülkenin toplam dış borcu 826 milyar dolardı. Şu an ABD'nin borcunun gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 104 oldu. ABD bu oranla dünyanın en yüksek borçlu 8. ülkesi konumunda.

EN SON İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA GEÇMİŞTİ

ABD'nin dış borcu tarihi zirvesinde bulunurken borcun milli gelire oranının yüzde 100'ü en son ABD İkinci Dünya Savaşı döneminde geçmişti. Bu konuda en borçlu ülke yüzde 229'luk oranla Japonya oldu. Devletin gelirlerinin borca oranı ise yüzde 979 ile 34 OECD ülkesi arasında ikinci.

TÜRKİYE DAHA FAZLA HARCAYABİLİR

Öte yandan Beyaz Saray'a taşınan ABD Baş kanı Donald Trump'ın Batı Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya zorlayacak olması silah şirketlerinin iştahını açarken, Türkiye'nin de elini daha fazla cebine sokmasını gerektirebilir. NATO'da üye ülkelerin gayri safi yurtiçi ha sılalarının en az yüzde 2'si ni savunmaya ayırması kararı alın masına rağmen, 2016'da sadece 5 üye ülke bu hedefi tutturdu. ABD'de oran yüzde 3.6'yı geçer ken, Türkiye'de 1.6'da kaldı.

' 'AVRUPA'DA DAHA FAZLA BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ''

Yatırımcılar ve silah şirketleri kokuyu hemen aldı. Trump'ın 8 Kasım'daki seçim zaferinden bu ya na ABD borsalarının amiral gemisi S&P 500 endeksi yüzde 6 yükselirken, Lockheed Martin gibi silah devlerinin hisselerindeki ortalama artış yüzde 11'e ulaştı. Katar'a 2.4 milyar dolarlık füze savunma sistemi satan Raytheon'ın CEO'su Thomas Kennedy, "Avrupa'da çok daha fazla bir artış bekliyoruz." dedi.

Almanya son 25 yıldaki en büyük artışla, savunma bütçesine 2020'ye kadar 11.2 milyar dolar aktarma kararı aldı. Bank of America Merrill Lynch raporuna göre, 28 NATO ülkesinden 19'u son 1.5 yıl içinde savunma bütçelerini artırdı. Türkiye'nin de askeri harcamalarını 3 milyar dolar kadar artırması talep edilebilir.