Trump, Finans Sektörüne Destek Sözü Verdi
ABD Başkanı Trump, finans kuruluşlarının üzerindeki kontrolleri artıran Dodd-Frank yasasında reforma gidecekleri sözünü verdi.
ABD Başkanı Trump, finans kuruluşlarının üzerindeki kontrolleri artıran Dodd-Frank yasasında reforma gidecekleri sözünü verdi.
Kaynak: Dunya.com
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