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Trump, Finans Sektörüne Destek Sözü Verdi
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Trump, Finans Sektörüne Destek Sözü Verdi

ABD Başkanı Trump, finans kuruluşlarının üzerindeki kontrolleri artıran Dodd-Frank yasasında reforma gidecekleri sözünü verdi.

Trump, Finans Sektörüne Destek Sözü Verdi

ABD Başkanı Trump, finans kuruluşlarının üzerindeki kontrolleri artıran Dodd-Frank yasasında reforma gidecekleri sözünü verdi.

Kaynak: Dunya.com

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