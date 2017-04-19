Trump, Erdoğan'ı 'Suriye' İçin Aramış
Beyaz Saray Sözcü yardımcısı Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramasının asıl sebebinin, Suriye konusunda görüşmek olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcü yardımcısı Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramasının asıl sebebinin, Suriye konusunda görüşmek olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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