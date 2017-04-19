Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Trump, Erdoğan'ı 'Suriye' İçin Aramış
Ara
BİST 91.374 %0,00
DOLAR 3,6592 %-0,05
EURO 3,9283 %-0,02
PARİTE 1,0733 %0,02
ALTIN 151,75 %-0,03
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Trump, Erdoğan'ı 'Suriye' İçin Aramış

Beyaz Saray Sözcü yardımcısı Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramasının asıl sebebinin, Suriye konusunda görüşmek olduğunu bildirdi.

Trump, Erdoğan'ı 'Suriye' İçin Aramış

Beyaz Saray Sözcü yardımcısı Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramasının asıl sebebinin, Suriye konusunda görüşmek olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

6