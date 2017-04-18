Trump-Erdoğan Görüşmesinin Detayları Ortaya Çıktı: Yapacağımız Önemli İşler Var

ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beraber yapacağımız önemli işler var." dediği belirtildi.

"REJİMİN SALDIRILARINA SESSİZ KALAMAYIZ"

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür etti ve "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." dedi.

"BERABER YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ İŞLER VAR"

Görüşmenin devamında Trump'ın "Suriye, Irak ve PKK konusunda iş birliği içinde olacağız. Beraber yapacağımız önemli işler var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine Trump, buna katıldığını belirterek, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi.