Trump Elini Kalbine Götürmeyi Unutunca, First Lady 'Dürterek' Uyardı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray'daki ilk Paskalya Yortusu'na ev sahipliğini yaptı. Ancak Melania Trump'ın, First Lady olarak düzenlediği en önemli etkinlik olan Paskalya kutlamalarına Trump'ın 'unutkanlığı' damga vurdu.

KOLUNDAN DÜRTEREK UYARDI

Paskalya tavşanıyla birlikte ABD ulusal marşının okunması için Beyaz Saray balkonundaki yerini alan Trump, diğer ABD'lilerden farklı olarak, marş başlayınca elini kalbinin üzerine götürmedi. Trump'ın bu hatasını fark eden Trump, eşini 'kolundan dürterek' uyarmak zorunda kaldı.

MELANİA TRUMP MASAL OKUDU

​Eşi Paskalya oyunları oynayan çocuklara hakemlik yapan Melania Trump, Beyaz Saray'ı dolduran küçük misafirlerine masal okudu.

İşte törenden kareler;







