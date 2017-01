Trump Duvarı İthalat Vergisiyle Ödemek İstiyor

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'nun ABD'ye ziyaretini iptal etmesinin ardından konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın açıkladığı plana göre plan senatörler ve kongre üyeleriyle de paylaşıldı.





Meclis üyeleri, ülkedeki vergi yapısını yeniden düzenleyecek yasal paketin içinde geçirmeyi düşünüyor.



Duvarın maliyetini Meksika'nın karşılaması, Trump'ın seçim kampanyasındaki temel sözlerinden biriydi.ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 20 vergi getirerek bununla Meksika sınırına örmek istediği duvarı finanse etmeyi planlıyor.





Sözcü Spicer, getirilecek yeni ithalat vergisi ile yılda 10 milyar dolarlık vergi geliri yaratılmasının beklendiğini söyledi.



Cumhuriyetçi meclis üyeleri duvarın maliyetinin 12-15 milyar dolar arasında olmasını bekliyordu.



Eğer duvar hayata geçirilir ve maliyet beklenildiği boyutta olursa, bu vergiyle yaratılacak gelir, duvarın maliyetinin iki yıldan kısa bir sürede hükümetin kasasına geri girmesini sağlayacak. Duvarın maliyeti karşılandıktan sonra ise ithalat vergisi yüzde 5'e indirilecek.





Spicer, konuyla ilgili çalışmaların henüz taşlak aşamasında olduğunu söylerken verginin yüzde 5 seviyesinde de olabileceğini belirtti: "Şu anda ülkemiz ithalatı vergilendirmeyen fakat ihracatı vergilendiren saçma bir sistemle yönetiliyor".





In a televised address, the Mexican leader told the nation: "I've said time and again: Mexico won't pay for any wall."



Building a barrier along the 2,000 mile (3,200km) US boundary with Mexico was one of Mr Trump's key election pledges.



As he signed the directive at the Department of Homeland Security on Wednesday, he spoke of a "crisis" on the southern US border.



His executive orders also called for hiring 10,000 immigration officials to help boost border patrol efforts.



"A nation without borders is not a nation," Mr Trump said. "Beginning today the United States gets back control of its borders."