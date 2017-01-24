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Trump, Dakota ve Keystone Boru Hatlarını Onayladı
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Trump, Dakota ve Keystone Boru Hatlarını Onayladı

ABD Başkanı Trump, Obama'nın 6 yıldır beklettiği Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarınının bitirilmesi için gerekli imzayı attı. Hat Kızılderili arazisinden geçtiği için çok tartışılmıştı.

Trump, Dakota ve Keystone Boru Hatlarını Onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

Seçim kampanyası sırasında ABD'de enerji devrimi gerçekleştireceğini vadeden Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, iki boru hattının tamamlaması için başkanlık emri imzaladı.

OBAMA 6 YIL BOYUNCA İMZALAMADI

Kanada'dan ABD'nin güneyindeki petrol rafinerilerine ham petrol taşıması planlanan ve yaklaşık 8 milyar dolara mal edilen Keystone XL boru hattı, önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından 6 yıl bekletilmişti. ABD Kongresinin onayına rağmen, Obama projeyi üç kez veto etmişti.

Yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geçmesi planlanan Kuzey Dakota petrol boru hattı için ABD'de yoğun şekilde protestolar sürüyor.

BORU HATTI KIZILDERİLİ ARAZİSİNDEN GEÇİYOR

Projenin geçeceği bir kısım arazinin, 19. yüzyıldan kalma antlaşma nedeniyle Standing Rock Sioux adlı Kızılderili kabilesine ait olduğu ileri sürülürken, kabile, geçen ağustosta ABD hükümetine karşı dava açarak projeyi durdurmuş ancak ekim ayında federal temyiz mahkemesi söz konusu kararı iptal etmişti.

Trump, bugün ayrıca, söz konusu projelerin çevre regülasyonlarını hızlandıracak bir başkanlık emri daha imzaladı.

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