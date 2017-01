Trump Cumhuriyetçilerin Yıllık Kongresinde Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump Philadelphia şehrinde Cumhuriyetçilerin yıllık kongresinde konuştu. Trump geçtiğimiz gün imzaladığı petrol boru hattı projelerinden Meksika sınırına yapılması planan duvara kadar birçok konuda konuştu.



ABD'yi Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasından çektiğini söyleyen Trump, ayrıca NAFTA'nın da müzakere edileceğini duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi için kararname imzaladığı duvarın masraflarını ödemeyeceğini belirten Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile ay sonunda Washington'da yapacağı toplantıyı iptal edebileceğini açıkladı. Nieto'nun Trump'a cevabı ise "ABD'ye gitmiyorum." oldu.



Trump ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretinden bahsetti. İngiltere Başbakanı Theresa May yarın Donald Trump ile bir araya gelecek. May böylece, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı



Donald Trump'ı makamında ziyaret eden ilk hükümet lideri olacak.



İkilinin, Brexit sonrası uluslararası ilişkilerin nasıl şekil alacağını görüşmesi bekleniyor.



Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrıladıktan sonra tek pazarda kalamayacağını belirtmesinin ardından ABD ile olan ticari anlaşmalar öne çıkmıştı.



İngiltere, toplam ihracatının yüzde 44'ünü AB ülkelerine, yaklaşık yüzde 15'ni ise ABD'ye yapıyor.



