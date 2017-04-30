Trump, Çin'in Kuzey Kore'ye Baskı Yaptığını İleri Sürdü
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'ye nükleer silah ve füze programı konusunda "baskı uyguladığını" düşündüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'ye nükleer silah ve füze programı konusunda "baskı uyguladığını" düşündüğünü belirtti.
Trump, CBS'ye verdiği röportajda, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde mutlu olmayacağını ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin de mutlu olmayacağına inandığını ifade etti.
Bunun askeri eylem mi olduğunun sorulması üzerine Trump, "Bilmiyorum, yani, göreceğiz." yanıtını verdi.
Şi ve Trump, 24 Nisan'da Kuzey Kore meselesine ilişkin telefonda görüşmüştü. Görüşmede Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı her türlü eyleme karşı olduğunun altını çizen Şi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgede tansiyonu artıracak eylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtmişti.
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, dün Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. PACOM'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin başarısız olduğu, füzenin Kuzey Kore sınırlarını terk etmeden düştüğü bildirilmişti.
Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Yeni bir nükleer deneme yapması halinde Çin, Kuzey Kore'yi yaptırımlarla tehdit etti." değerlendirmesinde bulunmuştu.