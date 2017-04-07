Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin, "Çin ile ilişkilerimizde inanılmaz bir ilerleme sağladık. Potansiyel birçok sorunun da gelecekte çözüleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Florida eyaletinde yer alan kendisine ait Mar-a-Lago tatil tesisinde Çin Devlet Başkanı Şi'yi ağırlayan Trump, görüşmelerine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.



Trump, Kuzey Kore-Güney Kore gerginliği, Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve iki ülke arasındaki ticari anlaşmalar konusunda sorun yaşayan iki ülke liderini ilk kez bir araya getiren görüşmeye ilişkin, "Çin ile ilişkilerimizde inanılmaz bir ilerleme sağladık. Potansiyel birçok sorunun da gelecekte çözüleceğine inanıyorum." yorumunu yaptı.



Çin Devlet Başkanı Şi ise Trump'ın kendilerine çok sıcak bir karşılama hazırladığını ve bundan memnun olduklarını belirtti.



"Çin-ABD ilişkilerini derinleştirmek için kapsamlı ve uzun görüşmeler yaptık." diyen Şi, ikili, bölgesel ve küresel meselelerde iki ülkenin de tarihi sorumlulukları çerçevesinde hareket edeceğine inandığını vurguladı.



Basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularına cevap vermeyen Trump, dün Beşşar Esed rejimini hedef alan füze saldırısına ilişkin de değerlendirme yapmadı. Çin Devlet Başkanı Şi de kamuya açık şekilde dünkü füze saldırısına ilişkin yorumda bulunmadı.



Öte yandan, Trump'ın, dün Amerikan ve Çin heyetlerinin katıldığı akşam yemeğinden hemen sonra Şi'yi, Esed rejimini hedef alan füze saldırısı konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.



Seçim kampanyası döneminde Trump, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkilerin ABD aleyhine işlediğini ve başkan olması halinde buna son vereceğini açıklamıştı. Trump'ın kendi yönetiminde Pekin ile nasıl bir ekonomik ilişki geliştireceği ve Şi'nin bu ziyaretinin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.