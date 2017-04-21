Trump, Bmgk Üyeleri ile Görüşecek
ABD Başkanı Trump, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
ABD Başkanı Trump, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com
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