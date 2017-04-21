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Trump, Bmgk Üyeleri ile Görüşecek
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Trump, Bmgk Üyeleri ile Görüşecek

ABD Başkanı Trump, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Trump, Bmgk Üyeleri ile Görüşecek

ABD Başkanı Trump, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Kaynak: Dunya.com

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