Trump Beyaz Saray'da General Motors, Ford ve Fiat Chrysler Yöneticileriyle Buluştu





Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, otomotiv sektörünün en büyük üreticilerinden General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'ın tepe yöneticileri ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.



ABD'nin yeni başkanı Trump, Cuma günü taşındığı Beyaz Saray'da General Motors'dan Mary Barra, Ford'dan Mark Fields ile Fiat Chrysler'dan Sergio Marchionne ile buluştu.



Trump, bu şirketlerin yöneticilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimlerini artırmalarını ve yeni istihdam yaratmalarını istedi.



Donald Trump, ABD başkanı: "Üretimi yeniden yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyoruz. Gereksiz mevzuatları kaldırıyoruz. Düzenlemeler elbette gerekli. Fakat gerçekten gerekli olanları. Bu önemli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapmak isteyen otomobil üreticileri ve diğer şirketler için süreci çok daha basit hale getiriyoruz. Bence artık çok zorluk çıkaran bir yapı yerine son derece teşvik eden bir yapı bulacaksınız artık."



Seçim kampanyasında Meksika ve diğer ülkelerde üretim yapan otomobil şirketlerine, ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini zorlaştıracak yüzde 35 gümrük tarifesi uygulayacaklarını söyleyen Donald Trump, bu sözlerini seçim zaferinin ardından da yinelemişti.



Donald Trump, ABD başkanı: "Büyük ölçüde çevreci yaklaşımın yanındayım. Buna inanıyorum. Ancak bu, kontrol dışında. Bu süreci çok kısaltacağız. Size izin vereceğimizi de vermeyeceğimizi de çok kısa sürede öğrenebileceksiniz."



Donald Trump'ın yöneticileriyle görüştüğü firmalardan Ford geçtiğimiz hafta Meksika'daki yeni yatırım planını iptal ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırdığını, Fiat – Chrysler ve General Motors da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yatırım kararı aldıklarını açıklamıştı.



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