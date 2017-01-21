Trump Başkanlık Yeminini Etti ve Göreve Başladı (Ek)

– Yemin törenin ardından yaptığı konuşmada Trump, ABD'yi yeniden yapılandıracağını söyleyerek, "ABD'yi eski görkemli günlerine geri döndürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllar içinde ABD'nin ve dünyanın kaderine karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Trump "Bu barışçıl geçiş sürecinde katkıları ve emekleri, gösterdikleri incelik için Obama çiftine teşekkür ediyorum" dedi. Trump, ABD'nin önemli bir gün yaşadığını, yalnızca görev değişikliği ya da başkanlığın bir partiden bir başka partiye geçiyor olmasının ötesinde, Washington DC'de devraldığı yönetimi Amerikan halkına geri vereceğini söyledi. Trump, ABD'de son yıllarda politikacıların zenginleştiğini ancak halkın işini kaybettiğini, fabrikaların kapanmak zorunda kaldığını, Washington DC yönetiminin kendisini koruduğunu ancak Amerikan vatandaşlarını korumadığını belirtti. Donal Trump, "Onların zaferleri sizin zaferleriniz olmadı. Onların kazanımları sizin kazanımlarınız olmadı. Onlar başkentte kutlama yaparken, insanlarımız bu topraklarda güçlüklerle boğuşmak zorunda bırakıldı. Bunların hepsi burada ve hemen değişecek" diye konuştu.



Amerikan hükümetini hangi partinin yönettiğinin değil, halk tarafından yönetilmesi olduğunu belirten Trump, 20 Ocak 2017 tarihinin, Amerikan halkının yeniden yönetimi ele aldığı tarih olarak anımsanacağını söyledi ve "On yıllar boyunca yabancı kurumları, ülkeleri zenginleştirdik, Amerikan kurumlarını yoksullaştırdık. Başka ülkelerin ordularını güçlendirdik, kendi ordumuzu ise giderek zayıflattık. Başka ülkelerin sınırlarını savunurken, kendi sınırlarımızı koruyamadık. Trilyonlarca doları başka ülkelerde harcarken, ABD'nin alt yapısının çökmesine izin verdik. Başka ülkeleri zengin ederken, kendi gücümüzün ve güvenimizin ortalığa saçılıp yayılmasını izledik. Fabrikalar ya kapandı ya da başka ülkelere kaçtı. Milyonlarca Amerikalının işsiz kalıyor olmasını kimse umursamadı" ifadelerinde bulundu. Bu olumsuzlukların artık geçmişte kalacağını savunan Trump, artık yalnızca geleceğe bakacaklarını söyledi. Bugünden başlayarak ABD'yi yeni bir dünya bakışının yöneteceğini dile getiren Trump, "Bundan böyle ve her zaman için ilk önceliğimiz ABD olacak. Ticarette, vergide, göçmenlikte, dışişlerinde verilecek kararlarda öncelik Amerikan çıkarlarını ve Amerikan halkını korumaya yönelik olacak. Bu koruma bizlere büyük bir refah ve güç getirecek. Son nefesime kadar sizin için mücadele edeceğim ve bundan asla vazgeçmeyeceğim. ABD yine kazanmaya başlayacak" dedi.



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