Trump Başkanlık Yeminini Etti ve Göreve Başladı

Yeni seçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'da şiddetli protestoların olduğu günde başkanlık yeminini ederek görevine başladı. Yemin konuşmasında birlik beraberlik ve Amerika'yı yüceltme mesajları veren Trump, "uygar dünyayı birleştirecek ve terörü dünya üzerinden sileceğiz" dedi.



Donald Trump Beyaz Saray'da yemin ederek 45. ABD başkanı oldu. Büyük bir kalabalık önünde, sol elini İncil'e basıp sağ elini havaya kaldıran Trump anayasayı koruyacağına yemin etti. Trump, Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts'in yemini de kabul etti.



Yemin öncesi 'başkanlar kilisesi' olarak bilinen St. John Kilisesi'ne gidip özel dua ayinine katılan Trump çifti, daha sonra Beyaz Saray'da Obama çifti tarafından ağırlanıp birlikte çay içtiler.



Sabah erken saatlerde Barack Obama, halefi Donald Trump için bir mektup yazıp Oval Ofis'teki masaya bırakma geleneğini de yerine getirdi. Oval Ofis'ten son kez ayrılan Obama, Amerikan halkına bir mesajınız var mı sorusuna, "Teşekkür ediyorum," cevabını verdi.



Konuşmasında Trump, bundan böyle yeni bir vizyonun ülkeyi yöneteceğini belirterek, "Artık önce Amerika, önce Amerika diyeceğiz" şeklinde konuştu.



Eski başkanlar George W. Bush ve Bill Clinton ile seçimde yenilen aday Hillary Clinton'ın da katıldığı seremonide "Yeni bir ulusal gurur bizim ruhlarımızı kaynaştıracak, başımızı yerden kaldıracak ve ayrılıklarımızı düzeltecek. İnsanlarımız ister siyah, ister beyaz olsunlar, aynı vatansever kanı atıyorlar" diyen Trump, "iktidarı Washington'dan size, halka geri veriyoruz" şeklinde konuştu.



"İşlerimizi geri alacağız, sınırlarımızı geri alacağız"



Tüm Amerikalıların başkanı olacağı sözünü veren Trump, unutulmuşların artık unutulmayacağını, Amerika'nın yeniden ve hiç olmadığı kadar fazla galip gelmeye başlayacağını söyledi. "İşlerimizi geri alacağız, sınırlarımızı geri alacağız" diye devam eden Trump, "Birlikte Amerika'yı güçlendireceğiz, zenginleştireceğiz, gururlandıracağız, güvenli hale getireceğiz ve evet, birlikte Amerika'yı yeniden yücelteceğiz" ifadelerini kullandı.



Ekonomi alanında iki temel prensip açıklayan Trump, bunların "Amerikalının ürününü almak ve Amerikalı istihdam etmek" olduğunu söyledi.



"Radikal İslamcı terörizmi dünyadan sileceğiz"



Terör sorununa da değinen Trump, "Dünya milletleriyle dostluk ve iyi niyet ilişkileri kurmaya çalışacağız. Ancak bunu, her milletin kendi çıkarını önde tutma hakkı olduğu anlayışıyla yapacağız. Kendi hayat tarzımızı dayatmaya çalışmayacağız, bunun yerine herkesin takip etmesi için parlayan bir emsal olacağız. Eski ittifakları güçlendirecek, yenilerini kuracağız. Uygar dünyayı radikal İslamcı terörizme karşı birleştirecek ve terörü dünya üzerinden tamamen sileceğiz" diye konuştu.



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Trump'un yemin konuşması - İstanbul