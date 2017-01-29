Trump, Başkan Seçildikten Sonra Yemen İlk Kez Bombalandı (2)

– ABD'nin sabah saatlerinde Yemen'de gerçekleştirdiği hava saldırısında 40 kişi öldü. Suudi Arabistan Arab News ölenlerden 30'unun El Kaide ile bağlantılı olduğunu yazdı.



Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden sonra ABD'nin Yemen'de gerçekleştirdiği ilk saldırıda, ölenler arasında üç üst düzey El Kaide militanının da bulunduğu sanılıyor.



Suudi Arabistan Arab News'e göre El Kaide'nin Baida ilindeki Yakla ilçesinde gerçekleştirilen hava saldırısı üç üst düzey El Kaide militanını hedef alındı.



Bölgedeki yerel görevliler, Apache helikopterlerinin bir okul, cami ve hastaneyi sabah erken saatlerde bombalandığını açıkladı.



YEDİ KADIN ÜÇ ÇOCUK ÖLDÜ



ABD ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de sadece bu sabah gerçekleştirdiği hava bombardımanında 7 kadın ve 3 çocuk öldü.



Siyasi gözlemciler terör örgütleri El-Kaide ve IŞİD'in Yemen'de iki yıldır Suudi Arabistan'ın desteklediği Sunni yönetimle Şii Huti güçleri arasında devam eden çatışmaların yarattığı boşluktan faydalanarak güçlendiklerini belirtiyor.



KISITLAMAYA ÇALIŞTIĞI 4 ÜLKEYİ BOMBALIYOR



Trump ülkesindeki yabancılara karşı yürüttüğü politika nedeniyle kendi ülkesinde de gösterilerin hedefi olurken, ülkeye girişleri kısıtlanan vatandaşların mensup olduğu Irak, Somali, Libya, Yemen, İran, Sudan ve Suriye'de, 4 ülke halihazırda ABD'nin askeri operasyon yürüttüğü ülkeler olarak öne çıkıyor. - Stockholm