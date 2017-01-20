Trump Avrupa Başkentlerinde Protesto Edildi





Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a taşınacağı gün Avrupa başkentlerinde protesto edildi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlene gösterilerde, eylemciler Trump'ın Meksika sınırına duvar projesine atıfla "Duvar değil köprü inşa edin" yazılı pankartlar taşıdı.



Fransa'nın başkenti Paris'te de benzer manzaralar vardı. Fransızlar Trump'ın ABD'nin imajına zarar vereceği görüşünde:



"Obama ile geçen sekiz yılın ardından Trump gibi birinin başkan seçilmiş olması gerçekten yazık. Bence uluslararası arenada ülkesinin imajına zarar verecek."



Elbette, Trump'ın iyi bir tercih olduğunu düşünenler de var:



"Donald Trump benim için yeni bir perspektif anlamına geliyor. Elbette birçok açıdan eleştirilebilir ama ben iyimserim. Ülkenisinin bayrağını çok yüksekte tutuyor, bizde de onun gibi biri çıkabilir belki."



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösterilerin merkezinde tarihi Berlin duvarı vardı. Berlin sakinleri ABD'nin yeni başkanından ulusları bir araya getirecek köprüler inşa etmesini umduklarını belirtti:



"İhtiyacımız olan şey daha fazla köprü, uluslararası daha fazla işbirliği."



Kamuoyu yoklamalarına göre Avrupalıların yüzde 82'si Trump'ı "saldırgan", yüzde 75'i "ırkçı", yüzde 72'si "tehlikeli" buluyor.



Donald Trump'ın "halka yakın bir lider" olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 27'de kalıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: 2016 ABD başkanlık seçimleri ABD Trump edildi Donald Trump başkentlerinde Avrupa Gösteri protesto Gepost: 20 januari 2017