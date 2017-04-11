Trump ABD İş Dünyası ile Görüşecek
Trump altyapı yatırımları ve vergi reforları için ABD iş dünyasının liderleriyle bir araya gelecek.
Trump altyapı yatırımları ve vergi reforları için ABD iş dünyasının liderleriyle bir araya gelecek
Kaynak: Dunya.com
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