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Trump ABD İş Dünyası ile Görüşecek
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Trump ABD İş Dünyası ile Görüşecek

Trump altyapı yatırımları ve vergi reforları için ABD iş dünyasının liderleriyle bir araya gelecek.

Trump ABD İş Dünyası ile Görüşecek

Trump altyapı yatırımları ve vergi reforları için ABD iş dünyasının liderleriyle bir araya gelecek

Kaynak: Dunya.com

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