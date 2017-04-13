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Trump: ABD Doları Güçleniyor
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Trump: ABD Doları Güçleniyor

ABD Başkanı Trump, "ABD Doları çok güçlü hale geliyor" dedi.

Trump: ABD Doları Güçleniyor

ABD Başkanı Trump, "ABD Doları çok güçlü hale geliyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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