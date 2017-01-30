Trump ABD'de İslamofobi Fitili Ateşlendi





Atılan bir imza Amerika Birleşik Devletleri ve ötesinde büyük bir fırtınanın fitilini ateşledi.



Yeni ABD Başkanı Donald Trump, çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşının ve mültecilerin ABD'ye girişini 120 günlüğüne durduran başkanlık emrine cuma günü imza attı. Ayrıca bu ülke vatandaşlarının vize işlemleri de 90 günlüğüne durduruldu.



Trump seçim kampanyası sırasında atacağı adımları açıkça dile getirmişti.



"Donald J. Trump, temsilcilerimiz ne olduğunu anlayana değin Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen kısıtlanması için çağrı yapıyor. Başka seçeneğimiz yok."



Başkan Trump, her zamanki konuşma tarzıyla başkanlık emrinin Müslümanları hedef aldığını yalanladı. Trump sonuçtan memnundu.



"Bu Müslüman yasağı değil. Fakat tamamen hazırız. Çok güzel çalışıyor. Havaalanında görüyorsunuz, her yerde görüyorsunuz, çok güzel işe yarıyor."



Başkanlık emrinden sadece birkaç saat sonra Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatları mahkemeye başvurdu. Federal Mahkeme de başkanlık emrini geçici olarak askıya alarak havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi.



ACLU İcra Direktörü, "Mahkemelerin işe yaradığını gösterdik. Mahkemeler demokrasimizin kalesi. ve Başkan Trump Anayasaya aykırı ve yasa dışı kanunlar veya başkanlık emri çıkarması durumunda mahkemeler herkesin hakkının savunulması için orada duruyor." dedi.



Boston, Alexandria, ve Seattle'de görev yapan üç federal hakim de Brooklyn'deki meslektaşlarını takip ederek gibi sınır dışı sürecinin durdurulması yönünde karar aldı.



Başkanlık emri belirli bir dinden bahsetmiyor ancak Hristiyan Yayın Kuruluşu'na konuşan Trump, Suriye'de 'korkunç davranışlara' maruz kalan Hristiyanlar adına hareket ettiğini söyledi. Başkanlık emrini başka bir hukuki zorluk daha bekliyor. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, söz konusu kararın Müslümanları hedef aldığı ve dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesi ile dava açacağını duyurdu.



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Tags: ateşlendi ABD Trump Donald Trump ABDde fitili İslamofobi Amerika siyaseti Gepost: 30 januari 2017