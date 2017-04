Trump: ABD Başkanı Olmadan Önceki Hayatımı Özlüyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde gündeminde, Oval Ofis'e gelmeden önceki yaşamına duyduğu özlem var.



Oval Ofis'te Reuters haber ajansına konuşan Donald Trump, eski hayatını, "bir sürü şey olup bittiği için sevdiğini" açıkladı.



Trump, "Daha önceki hayatıma göre bu, çok daha fazla iş demek. Daha kolay olacağını düşünmüştüm" dedi.



ABD'nin yeni başkanı ayrıca, Beyaz Saray'daki yeni işinin daha az vergilendirme yapmamasına da şaşırdığını anlattı.



Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın "Eski hayatımı özlüyorum" açıklamasına hızla yanıt verdi.



Bazıları, Trump'ın dile getirdiği bu şaşkınlık karşısında, şaşkın olduklarını söyledi.



Eski iş adamı Donald Trump, Forbes dergisinin "Dünyanın En Zengin 400 İnsanı" listesinde yer almıştı.



Başkanlık koltuğunda ise 100. günü.



Twitter kullanıcılarından biri, Trump'ın paylaştığı duyguları anladığını söyledi ve "Ben de o seçilmeden önceki hayatımı daha çok seviyordum" mesajını paylaştı.



Bir kullanıcı da, "Tanrı aşkına, bu hayatından önce ne kadar golf oynamıştı ki?" diye sordu.



Trump'ın açıklamasıyla dalga geçen bir kullanıcı, "Dünyadaki en güçlü milleti yönetmenin bir şirketi yönetmekten daha zor olacağını kim hayal edebilirdi ki?" dedi.



Bazılarıysa Trump'a çok da hoşuna gitmeyecek bir tavsiyede bulundu:



"Lütfen eski hayatına dönmekten çekinme! Kimse seni yargılamaz."



Twitter'daki bazı kullanıcılar ise, eski reality show yıldızının yeni işinde öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyleyerek, mülakattaki sözlerini samimi bulduklarını söyledi.



Bir kullanıcı "Dürüst bir itiraf" şeklinde twit attı.



Donald Trump kimdir?



70 yaşındaki ünlü Amerikalı iş adamı Donald Trump önce Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu, sonra da ABD'nin 45. başkanı seçildi.



Haziran 1946'da New York'ta doğan Trump, 1960'lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden terk etmek zorunda kaldı



Ardından askeri akademide okudu ve 1968'den sonra Pensilvanya'da bulunan Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi aldı.



Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalıştı.



1999'da babasını alkol bağımlılığı sebebiyle hayatını kaybetmesiyle, hayatı boyunca alkollü içkiden ve sigaradan kaçındı.



'Trump İmparatorluğu'



Donald Trump, ailesinin Brooklyn ve Queens'te bulunan işleriyle yetinmedi, harabe halindeki Commodore Otelini Grand Hyatt oteller zincirine dönüştürdü.



Manhattan'daki bir binayı alarak 68 katlı ünlü Trump Tower'ı inşa etti, çok sayıda otel açtı.



Ayrıca eğlence sektöründe de adeta bir imparatorluk kuran Trump, 1996-2015 yılları arasında Miss Universe, Miss USA, and Miss Teen USA güzellik yarışmalarının organizasyonunu yaptı.



2003'te Amerikan NBC televizyonunda yayımlanan ve yarışmacıların Trump'ın şirketinde bir yönetici pozisyon için yarıştığı "The Apprentice" (Çırak) programında ekrana çıktı.