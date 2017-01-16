Trump: 'Ab'den Ayrılacak Olan İngiltere ile Biz Bir Anlaşma İmzalayabiliriz'





Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama'dan başkanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Donald Trump İngiliz The Times gazetesine konuştu. Trump İngiltere'nin Brexit seçimi yapmakla iyi bir karar aldığını söyledi. Ayrıca ayrılık yolunda İngiltere'yi AB'nin başka üyelerinin de izleyeceğini savundu. Trump İngiltere ile bir anlaşma yapmayı planladığını da açıkladı:



"Bence Brexit çok iyi bir netice verecek. Bu sonucu tahmin ettiğimde inanılmaz bir tepki almıştım. Çünkü başkalarının gelip kendi ülkelerini yok etmesine izin vermeyecek olanların bu seçimi yapacağını düşünüyordum. Bence İngiltere çok akıllıca davrandı."



Avrupa'nın en önemli lideri olarak ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'i gördüğünü söyleyen Trump, Merkel'i yalnızca göçmen kabul politikası sebebiyle eleştirdi:



"Ona büyük saygım var. Çok büyük bir lider olduğunu hissediyorum. Bence bir tane feci hata yaptı, o da nereden gelirse gelsin bu yasadışı kişileri kabul etti. Kimse gerçekten bu kişilerin nereden geldiğini bilmiyor.



ABD'nin yeni seçilen başkanının seçim öncesinde de Avrupa'ya ve okyanusaşırı işbirliğine dönük şüpheci yaklaşımı dikkat çekiyordu.Trump NATO'nun çözüm üretmekte yetersiz kaldığını savunuyor.



"NATO'nun problemli olduğunu çok önce söylemiştim. Yıllar önce kurulmuş ve artık demode bir kuruluş. Ayrıca diğer üyeler üzerlerine düşeni de yerine getirmiyor."



Rusya'ya dönük olumlu mesajlar vermeyi de sürdüren Donald Trump nükleer silahlarda indirim üzerinde anlaşmaya vardıkları takdirde Rusya'ya dönük yaptırımların da kaldırılabileceğini savundu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Dışişleri politikası Brexit ile Trump: Almanya imzalayabiliriz Donald Trump olan ayrılacak biz anlaşma İngiltere Angela Merkel ABden bir Gepost: 16 januari 2017