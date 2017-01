Trump'a Tepki ABD'li Şirketlere Müşteri Kaybettirdi

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci politikasına karşı ülke genelinde oluşan tepki, Amerikalı bazı şirketlerin müşteri kaybetmesine yol açtı.



Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji şirketi Tesla Motors'un bu sene sonunda piyasaya sürülecek Model 3 adlı aracının ön siparişleri bazı müşteriler tarafından iptal edildi.



Ön sipariş için bin dolar ön ödeme yapan müşteriler, Trump'a yakınlığıyla bilinen Tesla Motors'un Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı sosyal medyada eleştirdi.



Yaklaşık 400 bin ön sipariş alan Model 3'ü satın almayacaklarını belirten bazı müşteriler, ayrıca, Musk'ı Trump hükümetinin oluşturduğu "Strateji ve Politika Forumu" ile "İmalat Konseyi"nin üyesi olduğu için sert dille eleştirdi.



Öte yandan Musk, geçen cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın mülteci kararına katılmadığını bildirirken, kararın ABD'nin sorunlarına çözüm bulmada iyi bir yol olmadığını ifade etmişti.



Özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber adlı şirket de Trump karşıtı protestoların hedefi olurken müşterilerinin bazılarını kaybetmeyi engelleyemedi.



Geçen cumartesi günü New York'un John F. Kennedy havalimanında gerçekleştirilen Trump karşıtı protestoda "New York Taksi Çalışanları Birliği" (NYTWA) protestoyu desteklemek için taksi şoförlerinin 1 saat boyunca havalimanından yolcu almayacağını duyurmuştu.



Ancak, Uber, Twitter hesabından aynı gün yaptığı duyuruda havalimanında fiyatlarının değişmeyerek hizmet sağlamaya devam edeceğini açıklamıştı.



Açıklamanın ardından Uber de Trump karşıtı protestoların hedefi olurken, şirketin binlerce kullanıcısı cep telefonlarından uygulamayı sildiklerini sosyal medyada paylaştı.



Kullanıcılar, ayrıca, Trump'ın "İş Danışma Konseyi" üyesi olan Uber CEO'su Travis Kalanick'i de eleştirdi.



Öte yandan, Kalanick, pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın mülteci kararını "haksız" bulduğunu belirterek, şirketin mültecilere yasal yardımda bulunması için 3 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurmuştu.



Uzmanlar, Tesla Motors ve Uber'in müşterilerindeki kaybın ciddi oranlarda olması durumunda, bunun şirketlerin nisan ayında açıklanacak ikinci çeyrek bilançolarına olumsuz şekilde yansıyabileceğini belirtiyor.



Trump'ın geçen cuma günü mültecilerin ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini sınırlama kararı almasından sonra, Amerikalı şirketlerden Amazon, Goldman Sachs, Facebook, Google, Netflix, Lyft, Ford ve Starbucks kararı eleştirmiş ve mültecileri destekleyen girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştı.