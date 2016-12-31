Trump'a Oy Verenler Obama'yı Değil Putin'i Seçti

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın seçmenlerine "Obama mı Putin mi" diye soruldu. İlginç anketin sonuçlarına göre, Trump'a oy verenlerin yüzde 9'u Obama, yüzde 35'i Putin dedi.

SONUÇLAR HAYLİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD ile Rusya'nın son yaşadığı diplomat krizinin ardından Trump'a oy veren seçmenler arasında ilginç bir anket yapıldı. "Obama mı Putin mi" sorusunun sorulduğu anketin sonuçları da hayli dikkat çekici.

Trump'ı destekleyen ABD'li vatandaşların yüzde 9'u Obama'yı seçerken, yüzde 35'i 'Trump' dedi.

ABD İLE RUSYA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Barack Obama Başkanlığındaki ABD yönetimi, 8 Kasım'da ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde 'siber saldırı' düzenleyerek seçim sonuçlarını etkilediği gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. ABD'nin 72 saat mühlet verdiği diplomat operasyonuna karşılık, Rusya'nın hiçbir ABD'li diplomatı sınırdışı etmeyeceği açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Cevap verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. ABD'ye karşılık vermek için Donald Trump döneminin siyasetini görmeyi bekliyoruz.